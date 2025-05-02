Haliburton'ın babası, Giannis olayı sonrası maçlara gitmeyecek

Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın babası John Haliburton, Milwaukee Bucks'ın elenmesine sahne olan serinin beşinci maçında yaşanan olayın ardından maçlara katılmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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Haliburton'ın babası, Giannis olayı sonrası maçlara gitmeyecek
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02 Mayıs 2025 13:31
Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın babası John Haliburton, Milwaukee Bucks'ın elenmesine sahne olan serinin beşinci maçında yaşanan olayın ardından maçlara katılmayacak.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Pacers yönetimi, John Haliburton'ın Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı saha içi tartışmanın ardından bu kararı aldı.

John Haliburton, oğlunun maç kazandıran basketi sonrası saha kenarındaki yerinden kalkarak Giannis'e laf atmaya başladı. Giannis ise sahayı terk etmeden önce John Haliburton'ı bulup "Bana bir daha asla saygısızlık etme," diyerek tepkisini gösterdi.

Tyrese Haliburton, maç sonu yaptığı açıklamada, babasının bu davranışını yanlış bulduğunu söyledi. John Haliburton daha sonra sosyal medyada özür diledi. Tyrese de bu özrü kendi hesabında paylaştı.

Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde 1 numaralı seri başı Cleveland Cavaliers ile Pazar günü karşılaşacak.

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