Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan NBA Finalleri 7. maçında yaşadığı Aşil tendon kopması sonrası geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez sessizliğini bozdu.25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya platformu X'te yaptığı uzun paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Finallerin önceki maçlarında sağ baldırını zorlamasına rağmen hiçbir karşılaşmayı kaçırmayan Haliburton, fiziksel olarak kısıtlı gözükse de Pacers'ın üst üste kaybettiği 4. ve 5. maçlardan sonra sahasında 6. maçı kazanmasına ve seriyi 3-3'e getirmesine yardımcı olmuştu.Yıldız oyuncu, 7. maça da etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk çeyreğin başlarında üç sayı çizgisinin gerisinden 4'te 3 isabetle oynayarak takımının Thunder ile başa baş kalmasını sağladı. Ancak Shai Gilgeous-Alexander'ı geçmek isterken sağ ayağını yere bastığı anda acı içinde yere yığıldı ve sadece yedi dakika sahada kalabildi.Maçı 103-91 kazanan Oklahoma City Thunder, kulüp tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu elde etti.Bu ağır sakatlık nedeniyle Haliburton'ın 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünü kaçırması ve hatta sezon boyunca hiç oynayamaması gündemde.Haliburton paylaşımında şu sözlere de yer verdi:Bu play-off döneminde Aşil tendon sakatlığı yaşayan üçüncü yıldız olan Haliburton, Milwaukee Bucks'tan Damian Lillard (1. turda Indiana'ya karşı) ve Boston Celtics'ten Jayson Tatum'un (Doğu yarı finallerinde New York'a karşı) ardından listeye eklendi.