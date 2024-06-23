Hakim Ziyech'e iki talip birden!

Hakim Ziyech'in menajeri Faslı futbolcu için Suudi Arabistan ve ABD'den teklif aldıklarını Galatasaray'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ziyech'in takımdan ayrılmasını istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech'e iki talip birden!
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23 Haziran 2024 11:09
Hakim Ziyech'in menajeri Galatasaray yönetimine, Suudi Arabistan ve ABD'den iki teklif aldıklarını bildirdi. Okan Buruk yıldız oyuncunun ayrılmasını istemiyor.

Sol dizinden sakatlanmayan ve böylece sözleşmesindeki opsiyon devreye giren Hakim Ziyech, Galatasaray'dan 1.5 milyon Euro imza parası alacak. 31 yaşındaki Faslı solak için menajeri Suudi Arabistan ve ABD'den iki teklif olduğunu sarı-kırmızılı kulübe bildirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon planlamasını tecrübeli oyuncuya göre yapıyor ve ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

Ziyech de şampiyonluk yolunda final haftalarında katkı yaptığı Galatasaray'da mutlu ve devam etmeyi düşünüyor.

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