Hakim Ziyech: 'Birkaç final kaldı'

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Mücadelede perdeyi açan golü atan Faslı yıldız Hakim Ziyech, etkili performansıyla göz doldurdu.
Yıldız futbolcu Adana Demirspor galibiyetiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Hakim Ziyech yaptığı paylaşımda, "Birkaç final kaldı" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Mücadelede perdeyi açan golü atan Faslı yıldız Hakim Ziyech, etkili performansıyla göz doldurdu.
Yıldız futbolcu Adana Demirspor galibiyetiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Hakim Ziyech yaptığı paylaşımda, "Birkaç final kaldı" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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