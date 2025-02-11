Hakan Şapçı: 'En azından 1 puan alabilirdik'

Trendyol 1. Lig'in 24 haftasında sahasında lider Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Hakan Şapçı, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "En azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz." dedi.



Şapçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakanın ilk 30 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıtabildiklerini anlatarak, "Yediğimiz golden sonra toparlanamadık. Sene başından bu yana öne geçtikten sonra maçın tamamını iyi götüren bir Kocaelispor'a karşı oynadık. Üzgünüz ama mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.



Skor üretmekte zorlandıklarına dikkati çeken Şapçı, "Geçtiğimiz hafta Adana'da kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Burada da en azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En çok onların üzüldüğünü de biliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah yeniden galibiyetler almak adına çalışmamıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



