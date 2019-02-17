Milan'ın Atalanta'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 55. dakikada harika bir golle takımını öne geçirdi.
Efsane İtalyan televizyoncu Tiziano Crudeli, Hakan Çalhanoğlu'nun golü attığı anda canlı yayında kendinden geçti.
Tiziano Crudeli, stüdyodakilere "Hakan Çalhanoğlu'ndan özür dileyin" şeklinde defalarca bağırmaya başladı.
Efsane İtalyan televizyoncu Tiziano Crudeli, Hakan Çalhanoğlu'nun golü attığı anda canlı yayında kendinden geçti.
Tiziano Crudeli, stüdyodakilere "Hakan Çalhanoğlu'ndan özür dileyin" şeklinde defalarca bağırmaya başladı.
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"Pede desculpa ao Çalhanoglu! Pede desculpa ao Çalhanoglu!" 🤣
Atalanta 1-2 Milan pic.twitter.com/ppZaWzM7wq
— AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 16 Şubat 2019