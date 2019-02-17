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"Hakan Çalhanoğlu'ndan özür dileyin!"

İtalyan spiker Tiziano Crudeli, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ı Atalanta karşısında öne geçiren golü atmasıyla canlı yayında kendinden geçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Hakan Çalhanoğlu'ndan özür dileyin!'
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17 Şubat 2019 01:39
Milan'ın Atalanta'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 55. dakikada harika bir golle takımını öne geçirdi.

Efsane İtalyan televizyoncu Tiziano Crudeli, Hakan Çalhanoğlu'nun golü attığı anda canlı yayında kendinden geçti.

Tiziano Crudeli, stüdyodakilere "Hakan Çalhanoğlu'ndan özür dileyin" şeklinde defalarca bağırmaya başladı.

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