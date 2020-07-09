Hakan Çalhanoğlu: 'Zlatan, bir aslan gibi!'

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in kulüp üzerindeki etkisini anlattı.



Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in 'Sezon başında burada olsaydım, şampiyonluğu kazanırdık.' sözlerine dair, "Zlatan, sürekli olarak böyle konuşur ve bence bunda bir sıkıntı yok. Bu sözler, kendine ve kalitesine ne kadar çok güvendiğinin bir göstergesidir. Zlatan bizim liderimiz. Çok büyük bir oyuncu ve karakter. Yaşlı olabilir ama sahada kendini genç hissediyor. Tutkusu inanılmaz ve mentalitesi çok güçlü." ifadelerini kullandı.



"ZLATAN, BİR ASLAN GİBİ"



"Zlatan, her zaman bir aslan gibi konuşur." sözleriyle konuşmasını sürdüren Hakan Çalhanoğlu, "Bunun altında yatan neden, her zaman çok çalışması ve iyi oynaması. Her maçı kazanmak istiyor, antrenmanlarda bile. Kaybettiği zaman çok sinirli olur. Çünkü, birçok şampiyonluk kazanmış bir oyuncu. Takımdan da bunu bekliyor. Her oyuncunun daha çok koşması ve daha çok mücadele etmesi. Zlatan, sahada olmasa bile bize çok yardımcı olan ve rehberlik eden bir oyuncu." yorumunu yaptı.



"BİZ MİLAN'IZ! KAZANMALIYIZ"



Lazio ve Juventus galibiyetlerini değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, "Bize büyük bir özgüven veriyor. Çünkü, büyük takımları mağlup ettik ve bu kolay bir iş değildi. Bu tür galibiyetlere de devam etmemiz gerekiyor. Biz Milan'ız ve ligde ya birinci ya ikinci olmalıyız." dedi.



Milli yıldız, "Burada 3 yıldır oynuyorum. Her yıl bir şeyler değişiyor. 4 farklı teknik direktörle çalıştım. Daha fazla istikrara ihtiyacımız var. Umarım, gelecekte Milan'ı ait olduğu noktaya taşıyabiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



