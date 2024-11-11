Hakan Çalhanoğlu: 'Rekoru korumak isterdim'

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Napoli ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.
Mücadelede takımının tek golünü atmasına rağmen bir penaltı atışından yararlanamayan milli futbolcu, "Futbol, duygularla dolu bir yolculuktur. Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız, bir sonraki an hayal kırıklığının tüm ağırlığını hissedersiniz. Penaltı rekorumu sürdürmek isterdim ama penaltı kaçırmak da oyunun bir parçası. Şimdi önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu, Napoli ile oynanan maçta Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmıştı. (19/20)
Inter'de bu sezon 12 maçta süre bulan 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.
Mücadelede takımının tek golünü atmasına rağmen bir penaltı atışından yararlanamayan milli futbolcu, "Futbol, duygularla dolu bir yolculuktur. Önce dünyanın zirvesine çıkarsınız, bir sonraki an hayal kırıklığının tüm ağırlığını hissedersiniz. Penaltı rekorumu sürdürmek isterdim ama penaltı kaçırmak da oyunun bir parçası. Şimdi önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu, Napoli ile oynanan maçta Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmıştı. (19/20)
Inter'de bu sezon 12 maçta süre bulan 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.
❌Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. pic.twitter.com/DEa76DNjeK
— Sporxtv (@sporxtv) November 10, 2024
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU