Hakan Çalhanoğlu: 'Rekoru korumak isterdim'

❌Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. pic.twitter.com/DEa76DNjeK



— Sporxtv (@sporxtv) November 10, 2024

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Napoli ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.Mücadelede takımının tek golünü atmasına rağmen bir penaltı atışından yararlanamayan milli futbolcu,ifadelerini kullandı.Hakan Çalhanoğlu, Napoli ile oynanan maçta Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmıştı. (19/20)Inter'de bu sezon 12 maçta süre bulan 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.