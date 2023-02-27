Hakan Çalhanoğlu'na Ada'dan iki talip

Inter'de oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, transferde İngiliz ekiplerinin gözdesi oldu.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Leeds United ve Southampton'ın 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.



INTER 25 MİLYON EURO İSTİYOR



Hakan'ın, Milan'dan transferinin ardından Inter'e iyi bir şekilde adapte olduğu hatırlatıldı. Inter'in, buna rağmen finansal fair play kuralları nedeniyle milli futbolcumuzun satışına sıcak bakabileceği ifade edildi.



İtalyan temsilcisinin, ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği ve sözleşmesi gelecek yaz biten Hakan'ı bedava kaptırmamak adına ayrılık konusunda istekli olabileceği kaydedildi. Inter'in, Hakan için belirlediği bonservis bedelinin ise 25 milyon euro olduğu öne sürüldü.



Bu sezon Inter'de toplamda 32 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.





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