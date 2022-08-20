İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Inter, sahasında Spezia ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lautaro Martinez, 52. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve 82. dakikada Joaquin Correa attı.
Bu sonucun ardından Inter, 2'de 2 yaptı ve ligde puanını 6'a yükseltti. Spezia, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Lazio deplasmanına gidecek. Spezia, sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lautaro Martinez, 52. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve 82. dakikada Joaquin Correa attı.
Bu sonucun ardından Inter, 2'de 2 yaptı ve ligde puanını 6'a yükseltti. Spezia, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Lazio deplasmanına gidecek. Spezia, sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ