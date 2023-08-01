Haji Wright Coventry City'e transfer oluyor!

İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City, 25 yaşındaki golcü Haji Wright için Antalyaspor ile 9+2 milyon euro'ya prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Haji Wright Coventry City'e transfer oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 14:45
İngiltere Championship takımlarından Coventry City Antalyaspor'un Amerikalı golcüsü Haji Wright'ı kadrosuna katıyor.

İngiliz ekibi ve Antalyaspor 25 yaşındaki golcü için 9 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus şeklinde anlaşmaya vardı.  

Akdeniz ekibi aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da %20 pay alacak.

Kırmızı-beyazlı ekip 2021 yılında Sönderjyske'den kiraladığı futbolcunun bonservisini geçtiğimiz sezon başında 1.8 milyon euroya satın almıştı. 

Haji Wright Antalyaspor formasıyla 2 sezonda toplam 64 maça çıktı ve 31 gol 5 asist kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery