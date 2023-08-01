Haji Wright Coventry City'e transfer oluyor!

İngiltere Championship takımlarından Coventry City Antalyaspor'un Amerikalı golcüsü Haji Wright'ı kadrosuna katıyor.



İngiliz ekibi ve Antalyaspor 25 yaşındaki golcü için 9 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus şeklinde anlaşmaya vardı.



Akdeniz ekibi aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da %20 pay alacak.



Kırmızı-beyazlı ekip 2021 yılında Sönderjyske'den kiraladığı futbolcunun bonservisini geçtiğimiz sezon başında 1.8 milyon euroya satın almıştı.



Haji Wright Antalyaspor formasıyla 2 sezonda toplam 64 maça çıktı ve 31 gol 5 asist kaydetti.