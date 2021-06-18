Haim Fresco: 'Oyum Burak Elmas'a'

Galatasaray'da özellikle Özhan Canaydın döneminde sağladığı katkıları ile sarı-kırmızılı camiada taktir toplayan Haim Fresco, 19 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurulda oy kullanmak için İstanbul'a geldi.



Monaco'da yaşayan Fresco, Sözcü'ye genel kurul öncesinde değerlendirmeler de bulunurken kendi tercihi ile ilgili olarak ise, "Oyum Burak Elmas'a desteğim Galatasaray'a" yorumunu yaptı.



"5 ADAYLI SEÇİM DOĞRU OLMADI"



Galatasaray camiası için mevcut seçimin çok önemli olduğunun altını çizen Haim Fresco şunları söyledi: "Burak ile karşılıklı sevgimiz, saygımız sonsuz. Burak'ın ayrı bir yeri var ben de. Galatasaray için çok zor bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray hiçbir zaman 5 adaylı bir seçim yapmamıştı. Galatasaray'ın 5 adaylı seçime gitmesi çok doğru olmadı. Güç birliği olması gereken zamanda bu kadar ayrışmak doğru olmadı.



