Hagi: 'Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağız'

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, teknik direktörlüğünü yaptığı Farul takımının sarı kırmızılılarla hazırlık maçında karşı karşıya geleceğini söyledi.



Basın toplantısında konuşan Hagi, Milli aranın verileceği önümüzdeki hafta Pazar günü Galatasaray ile Farul'un hazırlık maçı yapacağını belirterek, "Güzel maç olacak. Herkese süre vermek istiyoruz." diye konuştu.



Cicaldau ve Morutan'ın Galatasaray'a imza atmasıyla ilgili de konuşan Hagi, "Kariyerlerinde önemli bir adım attılar. Büyük bir kulüpte oynayacaklar. İkisine de iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.



