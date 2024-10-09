Hacıosmanoğlu, Büyükekşi'yi şikayet edecek!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi ve profesyonellerini Savcılık'a şikayet edecek.



Göreve gelir gelmez finans ekibiyle yollarını ayıran Hacıosmanoğlu, yeni kurduğu finans ekibine mali durumu incelemesi talimatını verdi.



Yapılan incelemeye göre, Mehmet Büyükekşi döneminde ifade ve ibra edildiği üzere TFF'nin 5 milyon TL karda değil 763 milyon TL zararda olduğu ortaya çıktı.



Spor Gecesi Digital'den Gökhan Dinç'in haberinde; yapılan sponsorluklardan ödeme gelmediği, 2023'te alınan ücretlerin 2024'te alınmış gibi gösterildiği belirtildi.



BÜYÜKEKŞİ'Yİ MAHKEMEYE VERECEK



Hacıosmanoğlu ve ekibi, eski başkan Mehmet Büyükekşi ve bu finansal tabloda sorumluluğu olanlar üzerine bir dosya hazırlamaya başladı.



'Görevi kötüye kullanma' ve 'genel kurulu mali anlamda yanlış bilgilendirmek' suçlamalarıyla Büyükekşi ve profeyonelleri Savcılık'a temsil edecek.



