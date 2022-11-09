Haaland için sponsorluk açıklaması: 'Rekor olacak'

Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, açıklamalarda bulundu.



Pimenta, oyuncusunun rekor bir sponsorluk anlaşmasına imza atmak üzere olduğunu söyledi.



Rafaela Pimenta, daha önce Haaland için yaptığı 1 milyar euro'ya transfer açıklamasına değinirken, "Haaland'ın değerinden bahsederken, her şeyi dahil ediyordum. Yakın gelecekte bir kulüp, bir oyuncu için bir milyar euro ödeyecek mi, bilmiyorum. Uzak gelecekte ise, evet ödeyecek değil mi? Yanılmıyorsam, Paul Pogba, 89 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Bugün Brezilyalı normal bir oyuncu için 90 milyon'dan bahsediyoruz. Demek istediğim, futbol piyasasında bu rakamlar kabul edilebilir miktar haline geldi. Sporun değeri arttıkça, bu rakamlar da artar. Komisyonlar da arttı şeklinde yorumlar görüyorum ama her şey arttı. Komisyon arttı, bilet fiyatları artı, televizyon hakları arttı... 20 yıl önce, bugün Haaland için bahsettiğimiz sponsorluk rakamlarını asla düşünemezdim" dedi.



Haaland için sponsor açıklamasında da bulunan Pimenta, "Haaland'ın yeni sponsorunu çok yakında açıklayacağız ve bu futbol tarihindeki en büyük sponsorluk anlaşması! Herkes bir süredir Haaland'ın sponsorsuz olduğunu biliyor ve şimdi biriyle anlaşmanın zamanı geldi, değil mi? Bu yüzden çok yakında yeni sponsoru duyuracağız. Para hakkında konuşursak, insanları kaybedeceğiz. Bu yüzden parayı söylememeliyim. Ama eminim bundan 3 yıl sonra bu sözleşmeye baktığımda, "Ne korkunç bir sözleşme!" diyeceğim. Yani söylediğim "1 milyar euro'ya transfer olacak" açıklamaları buradan, rakamların artmasından geliyor. Gerçekten oyuncu başına 1 milyar euro değerlere ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Borussia Dortmund'dan, Manchester City'ye transfer olmasının ardından sergilediği performansla dikkat çeken Haaland, İngiliz ekibinde çıktığı 17 maçta 23 gol atıp, 3 asist yaptı.





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