İngiltere Premier Lig ikinci hafta karşılaşmasında Manchester City, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. Etihad'daki maçı Manchester City, 4-1'lik skorla kazandı.



Ipswich Town, Samuel Szmodics'in 7. dakikada attığı golle öne geçti. Bu golden sonra gaza basan Manchester City, Erling Haaland'ın 12. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 14. dakikada Kevin De Bruyne, Manchester City'yi 2-1 öne geçti. 16. dakikada Erling Haaland durumu 3-1 yaptı. Norveçli golcü Haaland, 88. dakikada attığı golle hat-trick yaptı ve maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.



Karşılaşmada hat-trick yapan Haaland, ligde iki haftada 4 gole ulaştı.



Manchestewr City'de Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovavic, 50. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkarak yerini John Stones'a bıraktı.



Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, maçın 71. dakikasında Jeremy Doku'nun yerine oyuna dahil oldu.



Manchester City, bu galibiyetle sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. İlk haftaki Liverpool mağlubiyetinin ardından Manchester City'ye de kaybeden ligin yeni ekibi Ipswich Town, iki haftayı puansız kapattı.



Manchester City, ligin gelecek haftasında West Ham United deplamanına gidecek. Ipswich Town sahasında Fulham'ı konuk edecek.





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