GÜVEN YALÇIN NE KADAR PARA İSTİYOR?

BEŞİKTAŞ'TA GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gelecek sezon için iyi bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, mevcut oyuncularla da bir taraftan görüşmeler yapıyor. Siyah-beyazlı takımdaki geleceği tartışma konusu olan Güven Yalçın ile orta yol bulunamadı. Güven Yalçın, Beşiktaş'taki kariyerinin sonuna yaklaşıyor.23 yaşındaki futbolcu, bir türlü yönetimin tekliflerini kabul etmezken hem oynama garantisi hem de 1.8 milyon Euro bandında bir ücret istiyor.Hâl böyle olunca da Güven ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç oyuncunun Trabzonspor'un radarında yer alıyor. Geride bıraktığımız sezonda Güven Yalçın, siyah-beyazlı forma altında 33 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.