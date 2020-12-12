Gustavo: "Böyle şampiyon olamayız"

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Luis Gustavo, Malatyaspor karşısındaki şok yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gustavo: 'Böyle şampiyon olamayız'
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12 Aralık 2020 21:26
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luis Gustavo, Kadıköy'de Malatyaspor'a 3-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" dedi.



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