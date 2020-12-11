Gürcan Bilgiç: 'Erol Bulut gibi bunu Aykut Kocaman da yaşadı'

Samandıra'da dünkü antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hem sitemkâr hem de iddialı açıklamalarda bulundu.Ne rakiplerinden ne de tecrübeli oyuncuların tepkilerinden çekindiğini söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, " Sezon başından beri oyuncularımızın üstünde ciddi baskı oluşturma çabası içindeler. 'Müthiş takım kurmuşlar, 20 puan fark olur' gibi söylemler var. Bu kurgularla futbolcularımı baskı altına sokturtmam. Bir hafta göklere çıkarılıp bir hafta yerin dibine sokuluyoruz. Ama biz en yukarı çıksak da çizgimizi hiç bozmadık. 'Fenerbahçe'nin bir sistemi' yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor?" ifadelerini kullandı.Erol Bulut'un açıklamalarını Sabah Gazetesi'nden Gürcan Bilgiç yorumladı. İşte değerlendirmeleri..."Sadece 11 maçın eleştirilerine cevap vererek, nedenleri açıklamak zorunda hissetmiş kendisini Erol Bulut. Sorular da bu yönden gelince, geçmişe dair kafalarda soru işareti kalmadı. Ama sistem konusundaki sözlerin ağırına gittiği anlaşılıyor. Aynı durumu Aykut Kocaman da yaşamıştı. Sorun işi yapanların, eleştirenlerden daha önde olmasından kaynaklanıyor. Yine de geleceğe dair planları hakkında tek kelime göremedim açıklamalarda. Bulut, taşları yerine oturtmayı ön plana almış, henüz farkı yaratacak hedefini bulamamış gibi."