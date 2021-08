Güntekin Onay: 'Bu Trabzon'u seyretmek keyif veriyor'

Spor yazarlarından Güntekin Onay, Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor ile ilgili Hürriyet'teki köşesinde değerlendirmelerde bulundu.



İşte Onay'ın yorumları;



Son derece tempolu ve keyifli bir 90 dakika izledik. 2 takım da bir haftada 3'üncü maçlarına çıktılar, buna rağmen durağanlık yoktu, tempo ve mücadele yüksek seviyelerde idi.



Trabzonspor daha fazla pasa dayalı oyun oynayan, saha içi organizasyonu daha iyi bir takım. Oyuncu kalitesi de daha yüksek. Buna karşın Sivasspor'un oyun anlayışı tempo ve mücadeleye dayalı. Durum böyle olunca da Trabzonspor maçın büyük bölümünde sahada istediklerini yapan taraftı.



Bordo mavili ekipte problem çözen o kadar çok oyuncu var ki geçen yıl ki gol sorununu bu sezon kesinlikle yaşamayacaklar.



HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR



Hamsik, büyük bir maestro. Bakasetas, harika bir forvet arkası ve bunlara Gervinho ile Nwakaame'nin yeteneklerini de ekleyince ortaya izlemesi keyifli bir takım çıkıyor. Bruno Peres fiziksel olarak daha iyi durumda ve her geçen gün üzerine koyuyor. Berat da oyununu olgunlaştırdı. Trabzonspor gerçekten iyi bir yolda ve her geçen gün gelişiyor.



8+3 KURALI AVCI'YI DA ZORLADI



'Sahada aynı anda 8 yabancı, 3 yerli' kuralı Abdullah Avcı'yı da maçın devamındaki hamlelerde zorladı. 2-0'a kadar mutlak oyun hakimiyetini elinde tutan Trabzonspor, son 25 dakikalık bölümde kontrolü yitirdi ve 2-1'i bulan Sivasspor maça yeniden ortak oldu.



ŞAMPİYONLUK YARIŞININ EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN



Görünen o ki Trabzonspor bu kadro kalitesi ve Abdullah Avcı'nın saha içi organizasyonu ile şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından. Geçen sezona göre sadece kadro kalitesi değil derinliği de ciddi derecede arttı. Sivasspor ise son 7 günde oynadığı 3 resmi maçını da kaybetti. Rıza Çalımbay'ın elinde çok geniş bir kadro yok ve Sivasspor takımı bu yoğun maç temposunu kaldıramıyor.