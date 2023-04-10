Güntekin Onay: 'Beşiktaş 3'te 3 yaparsa hedef değişir'

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.



İşte Onay'ın yazısı;



"Başta Arthur Masuaku olmak üzere, Nathan Redmond; çıkana kadar Salih Uçan ve Vincent Aboubakar'ın etkili futbolları siyah beyazlılara galibiyeti getirdi.



Şenol Güneş işleri rayına oturtmuş gözüküyor, oyun anlamında bazı eksikleri de olsa üst üste 5 maç kazanan Beşiktaş, kazanma alışkanlığı elde ederken, yenik duruma düşse dahi özgüvenli oynayıp iyi reaksiyon veriyor.



KALİTELİ VE GENİŞ KADRO



Siyah beyazlıların kaliteli ve geniş bir kadrosu var. Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal bu ligin üzerinde oyuncular. Kaleci Mert Günok formda ve tekrar kendini buldu. Arthur Masuaku önemli bir momentum yakaladı. Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadarki süreçte 3'te 3 yaparak çıkabilirse derbiye farklı bir hedefle çıkabilir."





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