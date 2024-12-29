Güneysuspor, Rize Belediyespor'u mağlup etti

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güneysuspor, Rize Belediyespor'u mağlup etti
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29 Aralık 2024 20:52
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28'lik skorla mağlup etti.  Güneysu Spor Salonu'nda oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısını, Güneysuspor 16-13 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Güneysuspor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 37-28 skorla galip geldi.

Grubu lider tamamlayan DEPSAŞ Enerji As, sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı.

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