Günay Güvenç, Beşiktaş maçı başlamadan kart gördü!

Süper Lig'de Gaziantep FK - Beşiktaş maçı öncesinde tarihi bir an yaşandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Günay Güvenç, Beşiktaş maçı başlamadan kart gördü!
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25 Aralık 2022 16:10
Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş maçına çıkmadan önce sarı kart gördü.

Yayıncı kuruluş, Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'in koridorda sarı kart gördüğünü duyurdu.

Şortunun altına farklı renkte bir tayt giyen Günay Güvenç'i hakem Atilla Karaoğlan uyardı. Hakeme tepki gösteren Günay sarı kart gördü ve sonrasında taytını değiştirdi.

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