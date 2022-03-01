Gülle atma sporunun efsanelerinden Valerie Adams kariyerini noktaladı!

Kariyerinde olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Yeni Zelandalı gülle atıcı Valerie Adams, emekliye ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gülle atma sporunun efsanelerinden Valerie Adams kariyerini noktaladı!
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01 Mart 2022 16:33
Yeni Zelandalı gülle atıcı Valerie Adams, emekliye ayrıldığını açıkladı.

Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın, Rio 2016'da gümüş, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanarak alan etkinliklerinde (atma ve atlama) tek bir branşta üst üste 4 olimpiyatta madalya alan ilk kadın sporcu unvanının sahibi 37 yaşındaki Adams, düzenlediği basın toplantısıyla emeklilik kararını açıkladı.

Son olimpiyatta bronz madalya kazanmasının ardından bu spora devam etme konusunu bir süre daha düşündüğünü belirten Valerie Adams, "Bir olimpiyatı daha kaldırıp kaldıramayacağımı anlamak için kendime uzun bir zaman verdim. Ama kalbim, aklım ve vücudum, bu sporu bırakmam gerektiği konusunda birleşti." ifadelerini kullandı.

22 yıl süren profesyonel kariyerinde Adams, kapalı ve açık dünya şampiyonalarında 8 altın, 1'er gümüş ve bronz madalya da elde etmişti.

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