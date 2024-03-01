Guardiola'dan Barça'ya sürpriz öneri!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör seçimi konusunda tavsiye almak için Pep Guardiola ile görüştü. İspanyol teknik adamın önerdiği isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Guardiola'dan Barça'ya sürpriz öneri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 22:57
Barcelona, Xavi ile ayrılık kararının alınmasının ardından yeni hoca arayışlarına girdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'ya flaş bir teknik adam önerdi.

LAPORTA'DAN GÖRÜŞME

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör seçimi konusunda tavsiye almak için Pep Guardiola ile görüştü.

GUARDIOLA'NIN ÖNERİSİ

İspanyol teknik adam, Laporta'ya Brighton'dan Roberto De Zerbi'yi önerdi.

Öte yandan İtalyan teknik adamın 10 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesinin olduğu ve bu da Barça'nın işini ciddi şekilde zorlaştırabileceği belirtildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery