Guardiola: 'Çok yakındık ama yapamadık!'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde finale çok yakın olduklarını ama yapamadıklarını söyledi.



Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklama yapan İspanyol teknik adam, "Finale çok yakındık ama yapamadık, bu kadar basit." dedi.



"İlk yarıda yeterince iyi değildik ama ciddi bir sorun da yaşamadık." sözlerini kullanan Guardiola, "Attığımız golün ardından, daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu bulduk, futbolcular rahat hissetti. Real Madrid, son 10 dakikada yüklendi ve acı çektik. Birçok oyuncuyu ceza sahasına gönderdiler ve iki gol attılar." dedi.



Açıklamalarını sürdüren 51 yaşındaki teknik adam, "En iyi oyunumuzu oynayamadık ama bu sorun değil çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadık. Futbolcular baskı hissetmiş olabilir." açıklamasını yaptı.



Guardiola, son olarak, "Futbol, tahmin edilemez bir oyundur. Bunu kabul etmemiz gerek. Önümüzde oynayacağımız 4 maç var, onları düşünmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.









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