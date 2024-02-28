Memphis Grizzlies'in eski skor tutucusu Alex Rucker, geçmişte NBA'in yıldız oyuncularının repütasyonunu artırmak için istatistiklerde kurcalama yaptığını iddia etti.



Kariyerine 90'lı yıllarda Grizzlies'in Vancouver'da oynadığı dönemde skor tutucu olarak başlayan ve şu anda Philadelphia 76ers'ta yöneticilik yapan Rucker, NBA muhabiri Tom Haberstroh'a bir podcast'te yaptığı açıklamada takım yetkililerini yatıştırmak için bazı rakamlarla oynadığını öne sürdü.



Rucker, ekibin kendisini takımın yıldız oyuncularının istatistiklerini ayarlaması konusunda teşvik ettiğini ve oyunculara kağıt üzerindeki tanıma uymadığı durumlarda bile gizlice asist yazılmasını istendiğini söyledi:



"Genelde 'Asist mi yaptı yoksa normal pas mıydı?' şeklinde tartışmalar olduğunda, çoğunluğun görüşü 'Kesin asisttir. Adam John Stockton.' şeklinde oluyordu. Yıldızları desteklemek veya etkilerini güçlendirmek, istatistikçiler olarak çok küçük bir ölçüde bize kalıyordu. Bu da Grizzlies içinde desteklenen bir mesajdı.



Benim işim, bir maçta olup bitenlerin en tutarlı kaydını yapmaktı ve bunun olması gereken bakış açısı olmadığını çok çabuk öğrenmiştim."



Geçtiğimiz sezon Grizzlies'le ilgili yine benzer bir tartışma ortaya çıkmış, bir reddit kullanıcısı, belli grafikler paylaşarak Jaren Jackson Jr'ın tekrar Yılın Savunmacısı ödülünü kazanması için rakamlarının "şişirildiğini" iddia etmişti.





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