Griezmann: "Mbappe Messi - Ronaldo seviyesinde"

Antoine Griezmann, Barcelona'nın PSG'ye 4-1 yenildiği maçın ardından vatandaşı Mbappe'ye övgü dolu sözler söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Griezmann: 'Mbappe Messi - Ronaldo seviyesinde'
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17 Şubat 2021 01:19
Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann PSG'ye 4-1 mağlup oldukları maç sonunda karşılaşmanın yıldız vatandaşı Mbappe'ye övgü dolu sözler söyledi.

Kendileri açısından talihsiz bir maç yaşadıklarını söyleyen Griezmann, Mbappe'nin performansıyla Ronaldo ve Messi seviyesinde bir oyuncu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Griezmann'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz Kylian Mbappe'nin tadını çıkarmalıyız, Paris'in Messi ve Cristiano kalibresinde bir oyuncusu var. Paris'e gezmek için değil, kazanmak için gideceğiz."



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