Griezmann: 'Mbappe Messi - Ronaldo seviyesinde'

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann PSG'ye 4-1 mağlup oldukları maç sonunda karşılaşmanın yıldız vatandaşı Mbappe'ye övgü dolu sözler söyledi.



Kendileri açısından talihsiz bir maç yaşadıklarını söyleyen Griezmann, Mbappe'nin performansıyla Ronaldo ve Messi seviyesinde bir oyuncu olduğunu gösterdiğini söyledi.



Griezmann'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Hepimiz Kylian Mbappe'nin tadını çıkarmalıyız, Paris'in Messi ve Cristiano kalibresinde bir oyuncusu var. Paris'e gezmek için değil, kazanmak için gideceğiz."



