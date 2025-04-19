Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da 2'si altın 5 madalya kazandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Turnuva'da 2 altın, 3 bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da 2'si altın 5 madalya kazandı
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19 Nisan 2025 20:23
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Turnuva'da 2 altın, 3 bronz madalya kazandı.   Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına yapılan Uluslararası Turnuva'da Grekoromen Milli Takımı, 2 altın, 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazanırken, milli güreşçiler takım sıralamasında ise 3'üncü oldu.

Organizasyonda 77 kiloda Yunus Emre Başar ile 130 kiloda Fatih Bozkurt altın, 55 kiloda Şervan Çınar, 63 kiloda Enes Başar, 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Turnuvayı milli güreşçilerden 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda ise Selçuk Can 5'inci sırada bitirdi.

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