Greg LeMond kansere yakalandı

Fransa Bisiklet Turu'nda 3 şampiyonluğu bulunan Greg LeMond, kendisine lösemi teşhisi konduğunu açıkladı.



60 yaşındaki LeMond, şahsi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bana kronik miyeloid lösemi (KML) tanısı konduğunu sizlerle paylaşmak için bu açıklamayı yapıyorum. Neyse ki KML tedavisi olan bir kanser türü. Kimse 'kanser' kelimesini duymak istemez ama itiraf etmek gerekirse neden kötü hissettiğimi bilmek beni çok rahatlattı. Harika bir doktor ekibine ve ailem, arkadaşlarım, meslektaşlarımın tam desteğine sahip olduğum için şanslıyım." ifadelerini kullandı.



Fransa Bisiklet Turu'nu 1986, 1989, 1990'da, Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nı ise 1983 ve 1989'da kazanan LeMond'un, soyadını taşıyan bisiklet firması da bulunuyor.





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