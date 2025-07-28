28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
20:00
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
20:00
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
22:00
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
17:00
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
19:00
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
20:00
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
20:00
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
20:00
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
20:00

Granit Xhaka'nın yeni durağı belli oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen deneyimli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Premier Lig'in yeni temsilcisi Sunderland ile anlaşmaya vardı

calendar 28 Temmuz 2025 18:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Granit Xhaka'nın yeni durağı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Uzun süredir transferi gündemden düşmeyen, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan İsviçreli yıldız Granit Xhaka'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği netlik kazandı.

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Granit Xhaka'nın transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladı.

Haberde yer alan bilgilere göre Sunderland, bu transfer karşılığında Leverkusen'e 20 milyon Euro bonservis ödeyecek. Böylece İngiliz ekibi, bu sezonki toplam transfer harcamasını 130 milyon Euro'ya çıkarmış olacak.

LEVERKUSEN'DE 99 MAÇ

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Bayer Leverkusen formasıyla 99 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 6 gol atan Xhaka, 9 asistle takımına katkı sağladı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.