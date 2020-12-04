Göztepe'de 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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04 Aralık 2020 16:25
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, uygulanan testlerde 2 futbolcu ve 3 personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Göztepe'de daha önce de 6 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.



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