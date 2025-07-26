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Göztepe Voleybolu'nun yeni adresi Alsancak

Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe, evdeki karşılaşmalarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

calendar 26 Temmuz 2025 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe Voleybolu'nun yeni adresi Alsancak
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Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni adresi Alsancak oldu.

Maçlarını daha önce Bornova'da oynayan sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi'nde Voleybol A Takımımız maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Şanlı Göztepe taraftarıyla ve İzmirli hemşehrilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

Göztepe, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne yükselmişti.
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