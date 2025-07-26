Göztepe Voleybolu'nun yeni adresi Alsancak

Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni adresi Alsancak oldu.



Maçlarını daha önce Bornova'da oynayan sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi'nde Voleybol A Takımımız maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Şanlı Göztepe taraftarıyla ve İzmirli hemşehrilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."



Göztepe, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne yükselmişti.