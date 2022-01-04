Göztepe ve Altay'ın ortak hedefi: Gunnarsson

Süper Lig'in İzmir ekipleri Göztepe ve Altay, transferde aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. İki takım savunma hatlarını güçlendirmek için son olarak Norveç ekibi Stromsgodset ekibinde oynayan stoper ile yakından ilgileniyor

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe ve Altay'ın ortak hedefi: Gunnarsson
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04 Ocak 2022 15:02
Süper Lig'de ilk yarı sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yaratan Göztepe ve Altay, devre arası transfer çalışmalarına start verirken iki İzmir temsilcisi aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. Savunmasını güçlendirmek isteyen ekipler, 1 Ocak itibariyle sözleşmesi sona eren Niklas Gunnarsson için harekete geçti. Son olarak Norveç ekibi Stromsgodset forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoperin bonservis sorunu bulunmazken sarı-kırmızılı ekibin bu transfer görüşmelerinde bir adım önde olduğu öne sürüldü.

DJURGARDEN'DE 65 MAÇ

Sırasıyla Odds BK, Valeranga, Elfsborg, Hibernian, Djurgarden, Sarpsborg ve Stromsgodset'te görev alan tecrübeli isim bu kulüpler arasında en çok Djurgarden'in formasını terletti. İsveç ekibinde 65 kez görev alan oyuncu bu süreçte 3 kez de rakip fileleri sarstı. Hem Göztepe'nin hem de Altay'ın oyuncu için ısrarcı olduğu bilinirken oyuncunun menajeri Oktay Haşlak da gelişmeleri doğruladı. 


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