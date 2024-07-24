Göztepe, transferde gaza bastı!

Süper Lig'de Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, transferde imza şova başladı.



Sarı-kırmızılı taraftarların yeteri kadar takviye yapmamakla eleştirdiği yönetim önce Tanzanyalı sol stoper oyuncusu Novatus Mishuru'yu renklerine bağladı. Slovenya'ya gelen ve burada sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme yapıldı. Mishuru imzayı atar atmaz yeni takımı ile ilk idmanına çıktı.



Sarı-kırmızılı kurmaylar, Mishuru transferinin ardından bu kez Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki ile söz kesti. İngiliz ekibi Southampton'ın FC Tokyo takımından bonservisini aldığı 21 yaşındaki Matsuki'nin yeni sezonda kiralık olarak İzmir ekibinde forma giyeceği bildirildi. Matsuki'nin takımla çalışmalarına İzmir'de başlaması bekleniyor.



Göztepe ayrıca Brezilyalı golcü Juan Silva transferinde de sona geldi. Brezilya'nın Sau Paulo ekibinde top koşturan Sambacı'nın 2 yıllığına kiralanacağı kaydedildi. Kısa sürede 3 takviyeyi tamamlayan Göztepe, gözünü kaleci Mateusz Lis'e çevirdi.



Geçen sezon Southampton'dan kiralanan, sezon sonunda ise kulübüne dönen Polonyalı eldivenin geri dönmesi için seferberlik ilan edildi. Başkan Rasmus Ankersen'in de Lis defterinin kapanmadığını açıklaması camiada heyecan yarattı. Taraftar ise sosyal medyada "Againlis" hashtagi ile yönetime çağrıda bulundu. Futbolseverlerin yoğun Lis ısrarı sonucu Ankersen'in 26 yaşındaki file bekçisini yeniden Göztepe'ye kazandırmak için kolları sıvadığı ifade edildi.





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