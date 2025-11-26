26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Göztepe savunması Avrupa'da yine zirvelerde

Göztepe, Süper Lig'de 13 maçta sadece 6 gol yiyerek ligin en iyi savunma takımı olurken Arsenal ve Roma gibi Avrupa devleriyle aynı istatistiğe ulaşarak birçok büyük kulübü geride bıraktı.

26 Kasım 2025 14:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe savunması Avrupa'da yine zirvelerde
Süper Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'la golsüz berabere kalıp 23 puanla 5'inci sıradaki yerini koruyan Göztepe, bu sezon savunma performansıyla Avrupa'da birçok dev kulübü geride bıraktı.

Oynadığı 13 maçta sadece 6 gol yiyen Göztepe, Süper Lig'in en iyi savunma performansı gösteren takımı olurken, Avrupa'da da Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, PSG, Inter gibi zirveye oynayan takımların önüne geçti. Defans performansı olarak İngiltere'den lider Arsenal ile İtalya'da zirvede yer alan Roma, Göz-Göz ile aynı istatistiğe sahip oldu.

Arsenal ve Roma 12 maçta kalelerinde 6'şar gol gördü. Portekiz Premier Ligi'nde ilk sırada yer alan Porto ise 11 maçta sadece 3 gol yedi. Göztepe bu sezon oynadığı 13 maçın 9'unda rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Göztepe'ye geldiği günden bu yana 3'lü savunma hattı anlayışıyla sahaya çıkan Teknik Direktör Stanimir Stoilov savunmadaki başarıyı hücumda da göstermeleri gerektiğini belirtti. Her açıklamasında defansa ve kaleci Lis'e övgüler yağdıran Bulgar teknik adam, ileri uçta etkili olabilmek adına devre arasında en az 2 transfer yapmaları gerektiğini ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
