Göztepe savunması Avrupa'da yine zirvelerde

Süper Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'la golsüz berabere kalıp 23 puanla 5'inci sıradaki yerini koruyan Göztepe, bu sezon savunma performansıyla Avrupa'da birçok dev kulübü geride bıraktı.



Oynadığı 13 maçta sadece 6 gol yiyen Göztepe, Süper Lig'in en iyi savunma performansı gösteren takımı olurken, Avrupa'da da Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, PSG, Inter gibi zirveye oynayan takımların önüne geçti. Defans performansı olarak İngiltere'den lider Arsenal ile İtalya'da zirvede yer alan Roma, Göz-Göz ile aynı istatistiğe sahip oldu.



Arsenal ve Roma 12 maçta kalelerinde 6'şar gol gördü. Portekiz Premier Ligi'nde ilk sırada yer alan Porto ise 11 maçta sadece 3 gol yedi. Göztepe bu sezon oynadığı 13 maçın 9'unda rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Göztepe'ye geldiği günden bu yana 3'lü savunma hattı anlayışıyla sahaya çıkan Teknik Direktör Stanimir Stoilov savunmadaki başarıyı hücumda da göstermeleri gerektiğini belirtti. Her açıklamasında defansa ve kaleci Lis'e övgüler yağdıran Bulgar teknik adam, ileri uçta etkili olabilmek adına devre arasında en az 2 transfer yapmaları gerektiğini ifade etti.



