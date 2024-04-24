Göztepe'nin efsane ismi hayatını kaybetti

Uzun süre Göztepe'de forma giyen eski milli futbolculardan Mehmet Işıkal, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Mehmet Işıkal'ı (Papi) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futbolunun ve kulübümüzün efsane ismi Mehmet Işıkal'ın naaşı yarın ikindi namazını müteakip Hocazade Camisi'nden kaldırılacak. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
A Milli Takım formasıyla 5 maça çıkan Mehmet Işıkal, yaklaşık 10 yıl Göztepe'de forma giymişti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Mehmet Işıkal'ı (Papi) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futbolunun ve kulübümüzün efsane ismi Mehmet Işıkal'ın naaşı yarın ikindi namazını müteakip Hocazade Camisi'nden kaldırılacak. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
A Milli Takım formasıyla 5 maça çıkan Mehmet Işıkal, yaklaşık 10 yıl Göztepe'de forma giymişti.
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