Göztepe, Lukas Gottwalt'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 25 yaşındaki defans oyuncusu Lukas Gottwalt'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Lukas Gottwalt'ı transfer etti
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16 Ağustos 2022 20:39
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 25 yaşındaki defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Lukas Gottwalt'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gottwalt'ın son olarak Almanya 4. Lig ekiplerinden FSV Frankfurt forması giydiği belirtildi.

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