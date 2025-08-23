23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-016'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-017'

Göztepe lige fırtına gibi başladı

Göztepe yeni sezon etkili bir başlangıç yaparak oynadığı 3 maçın sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Göztepe lige fırtına gibi başladı
Süper Lig'de 3'üncü haftanın açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Göztepe sezona müthiş bir giriş yaptı.

İlk hafta maçında dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup edip, 2'nci hafta evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar Fatih Karagümrük engelini rahat aşarak taraftarını mest etti. Hedefi geçen sezon olduğu gibi Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, daha önce çok zorlandığı deplasman maçlarına da süper bir başlangıç yapmış oldu. Göz-Göz geçen sezon boyunca deplasmanda ikisi son haftalarda 3 galibiyet alırken, bu sezona 2'de 2 dış saha zaferiyle başladı. İlk 3 maçta kalesini gole kapatıp 5 gol atan Göztepe, defans ve hücum anlamında iyi sinyaller verdi.

Göztepe'nin yeni transferleri de şimdiden göze girdi. Geçen sezonun yıldızı Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'yu 20+5 milyon Euro bonservisle Alman ekibi Leipzig'e satan Göztepe'de Beninli orta saha Olaitan ile Brezilyalı golcü Janderson gösterdikleri performansla umut verdi. Olaitan, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Janderson'un pasını asiste çevirip gol perdesini açtı. Janderson da ikinci yarıda attığı kafa golüyle takımını rahatlattı. Janderson ilk haftada da Çaykur Rizespor'a karşı asist yapmıştı. Yeni oyunculardan sağ kanat Arda Okan, sol kanat Amin Cherni, orta saha Rhaldney sahaya ilk 11'de çıkarken geçer not aldı. Ürdünlü genç golcü Sabra ve orta sahada görev yapan Efkan oyuna sonradan dahil oldu.


STOILOV'DAN ALKIŞ VE UYARI

Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov çok değerli bir deplasman galibiyeti daha aldıklarını vurguladı. Fatih Karagümrük takımının da iyi mücadele ettiğini belirten Bulgar teknik adam, "Rakibimiz de sahada güzel şeyler ortaya koydu. Hem hocaları hem oyuncuları ile iyi bir gelecekleri var. Bizim de geliştireceğimiz çok şey var. Özellikle hücumda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Sakin olmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz, çok daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz yüksek, kendimizi geliştirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
