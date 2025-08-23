Göztepe lige fırtına gibi başladı

Süper Lig'de 3'üncü haftanın açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Göztepe sezona müthiş bir giriş yaptı.İlk hafta maçında dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup edip, 2'nci hafta evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar Fatih Karagümrük engelini rahat aşarak taraftarını mest etti. Hedefi geçen sezon olduğu gibi Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, daha önce çok zorlandığı deplasman maçlarına da süper bir başlangıç yapmış oldu. Göz-Göz geçen sezon boyunca deplasmanda ikisi son haftalarda 3 galibiyet alırken, bu sezona 2'de 2 dış saha zaferiyle başladı. İlk 3 maçta kalesini gole kapatıp 5 gol atan Göztepe, defans ve hücum anlamında iyi sinyaller verdi.Göztepe'nin yeni transferleri de şimdiden göze girdi. Geçen sezonun yıldızı Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'yu 20+5 milyon Euro bonservisle Alman ekibi Leipzig'e satan Göztepe'de Beninli orta saha Olaitan ile Brezilyalı golcü Janderson gösterdikleri performansla umut verdi. Olaitan, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Janderson'un pasını asiste çevirip gol perdesini açtı. Janderson da ikinci yarıda attığı kafa golüyle takımını rahatlattı. Janderson ilk haftada da Çaykur Rizespor'a karşı asist yapmıştı. Yeni oyunculardan sağ kanat Arda Okan, sol kanat Amin Cherni, orta saha Rhaldney sahaya ilk 11'de çıkarken geçer not aldı. Ürdünlü genç golcü Sabra ve orta sahada görev yapan Efkan oyuna sonradan dahil oldu.Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov çok değerli bir deplasman galibiyeti daha aldıklarını vurguladı. Fatih Karagümrük takımının da iyi mücadele ettiğini belirten Bulgar teknik adam, "Rakibimiz de sahada güzel şeyler ortaya koydu. Hem hocaları hem oyuncuları ile iyi bir gelecekleri var. Bizim de geliştireceğimiz çok şey var. Özellikle hücumda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Sakin olmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz, çok daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz yüksek, kendimizi geliştirmeliyiz" açıklamasında bulundu.