Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Berre İnce'yi transfer etti

Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, Berre İnce'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Berre İnce'yi transfer etti
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30 Nisan 2025 15:22
Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, Berre İnce'yi transfer etti.  

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2004 doğumlu Berre İnce'nin libero pozisyonunda oynadığı belirtilerek, "Yetenekli genç oyuncu Berre İnce ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Sarıyer Belediyesi forması giyen Berre; Aras Kargo, İstanbul BBSK, Fenerbahçe Medicana ve alt yaş milli takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Berre." ifadeleri kullanıldı.
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