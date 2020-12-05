Süper Lig'de 11. hafta maçında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Hes Kablo Kayserispor'un golünü 73. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Göztepe'nin golü 86. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.



Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Göztepe puanını 15'e çıkardı. Tam 6 haftadır kazanamayan Hes Kablo Kayserispor 9 puana ulaştı.



Göztepe hafta içi erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi daha sonra Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikasında ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Sapunaru'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

64. dakikasında sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında ceza sahası içindeki Lennon'un şutunda top direğin yanından auta gitti.

72. dakikada Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Pedro Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Aziz Eraltay'ın pasıyla topla ceza alanına giren Pedro Henrique, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

79. dakikada Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve tribüne yollandı.

86. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın pasında ceza aalanı içindeki Soner Aydoğdu'nun vurduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Napoleoni'nin vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu uzaklaştırdı.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 57 Mossoro), Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 57 Napoleoni), Guilherme (Dk. 76 Tripic), Cherif Ndiaye

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique (Dk. 79 Manzala), Kvrzic, İlhan Parlak (Dk. 63 Fernandes)

Goller: Dk. 73 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 86 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 52 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)



