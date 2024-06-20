Göztepe gözünü Emirhan İlkhan'a dikti

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Göztepe, Emirhan İlkhan transferi için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Göztepe gözünü Emirhan İlkhan'a dikti
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20 Haziran 2024 13:28
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Emirhan İlkhan için harekete geçti.

Bonservisi İtalyan ekibi Torino'da bulunan 20 yaşındaki oyuncunun ilk etapta kiralanacağı öğrenildi.

Ancak Çizme temsilcisinin, genç yıldızı bonservisiyle göndermek istediği ve 2 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon Başakşehir'de 30 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.



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