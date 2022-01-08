Göztepe, François Moubandje'yi açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31 yaşındaki İsviçreli futbolcu François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kamerun'da doğan Moubandje'nin İsviçre'nin Meyrin takımında profesyonel olduktan sonra Servette, Toulouse, Aytemiz Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydiği belirtildi.
Moubandje'nin İsviçre A Milli Takımı'nda 21 maça çıktığı bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kamerun'da doğan Moubandje'nin İsviçre'nin Meyrin takımında profesyonel olduktan sonra Servette, Toulouse, Aytemiz Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydiği belirtildi.
Moubandje'nin İsviçre A Milli Takımı'nda 21 maça çıktığı bildirildi.