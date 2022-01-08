Göztepe, François Moubandje'yi açıkladı

Göztepe, François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, François Moubandje'yi açıkladı
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08 Ocak 2022 17:19
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31 yaşındaki İsviçreli futbolcu François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kamerun'da doğan Moubandje'nin İsviçre'nin Meyrin takımında profesyonel olduktan sonra Servette, Toulouse, Aytemiz Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydiği belirtildi.

Moubandje'nin İsviçre A Milli Takımı'nda 21 maça çıktığı bildirildi.


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