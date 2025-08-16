16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
0-183'
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
21:30
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
0-0
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
1-188'
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
21:30
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
0-0
16 Ağustos
Brighton-Fulham
1-1
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
3-0
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
3-0
16 Ağustos
Wolves-M.City
0-360'
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
0-118'
16 Ağustos
Alaves-Levante
22:30
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
22:30
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
21:30
16 Ağustos
Lens-Lyon
0-1
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
1-0DA
16 Ağustos
Nice-Toulouse
22:05
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
1-247'
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
21:00
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
22:00
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
0-1
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
1-174'
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
21:45
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
1-1
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
1-2
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
1-120'
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
0-1
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
1-145'
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
22:30
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
1-1
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
2-2
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
1-020'
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
3-5
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
1-2
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
2-3
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
1-2
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
0-0
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
0-3
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
2-1
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
0-3
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
1-0
16 Ağustos
Watford-QPR
2-1
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
0-0
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
1-2
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
1-1
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
3-2
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
2-1
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
3-0
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
1-1
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
2-2
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
3-2
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
1-2
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
2-0
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
2-0
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
2-2
16 Ağustos
Reims-Guingamp
1-0
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
3-1
16 Ağustos
Malaga-Eibar
0-020'
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
22:30
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
0-1
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
21:00
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
4-0
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
0-0
16 Ağustos
Lillestroem-Start
3-087'
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
4-1
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
21:15
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
1-139'
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
22:15
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
22:00
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
22:00
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
0-4
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
2-4
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
0-9
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
1-090'
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
0-290'
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
1-290'
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
1-2
16 Ağustos
Barrow-Notts County
2-1
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
1-1
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
1-0
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
2-1
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
5-0
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
2-1
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
0-2
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
1-1
16 Ağustos
Roma-Neom SC
2-2
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
21:00
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
21:30
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
21:45
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
21:45
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
1-3
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
1-0
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
1-0
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
21:00
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
0-3
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
0-1UZS
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
6-5
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
2-148'
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
0-1
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
2-2
16 Ağustos
Oulu-Ilves
0-4
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
3-090'
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
1-019'
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
1-3
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
3-1
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
0-4
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
2-1
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
3-0

Göztepe - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

16 Ağustos 2025 20:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Göztepe - Fenerbahçe: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak.

TUTTUR'DA 100 TL HEDİYE İLE OYNA!



Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.


Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına Göztepe deplasmanında çıkacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri



100 TL HEDİYE İLE TUTTUR'DA OYNA 



-Fenerbahçe'nin eksikleri

Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

-Fenerbahçe, sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor

Sezonu deplasmanda Göztepe müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takımın, bu sezonun ilk haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç ertelenmişti.

Fenerbahçe, lig açılışlarında oynadığı 10 deplasman maçında beklentiyi karşılayamadı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu 10 maçın 3'ünü kazanırken, 7'sinde ise puan kaybı yaşadı.

- Sezon açılışlarında 67 maçın 44'ünü kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

- Göztepe ile 2. kez sezona başlıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı skorla berabere kalmıştı.

- İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1
1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1
1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0
1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa

 4-3
1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0
1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0
1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1
1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1
1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1
1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0
1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0
1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0
1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0
1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0
1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0
1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0
1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2
1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0
1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1
1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4
1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1
1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1
1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1
1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1
1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0
1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0
1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2
1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0
1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1
1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5
1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1
1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6
1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2
1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0
1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2
1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4
1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0
1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1
1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen)
1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0
1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen)
2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4
2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0
2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3
2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2
2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0
2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0
2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0
2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0
2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2
2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0
2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0
2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1
2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2
2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2
2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0
2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2
2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1
2019-2020 Fenerbahçe-Gaziantep FK 5-0
2020-2021 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2
2021-2022 Adana Demirspor-Fenerbahçe 0-1
2022-2023 Fenerbahçe-Ümraniyespor 3-3
2023-2024 Fenerbahçe-Gaziantep FK 2-1
2024-2025 Fenerbahçe-Adana Demirspor 1-0


-59. randevu
Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

- İzmir maçlar

İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı.

Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 gol kaydederken Göztepe de 25 kez gol sevinci yaşadı.

- Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

 

 Reklam 
