Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek play-off yolunda umut tazeleyen Göztepe pazar günü deplasmanda lider Eyüpspor'un konuğu olacak.
Eyüp Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulan golcü Hüsamettin Yener ile sol bek Yunus Emre Gedik mücadelede forma giyemeyecek.
Göztepe bu maç öncesi 17 puanla 10'uncu sırada yer alırken, lider Eyüpspor 30 puanda.
Eyüp Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulan golcü Hüsamettin Yener ile sol bek Yunus Emre Gedik mücadelede forma giyemeyecek.
Göztepe bu maç öncesi 17 puanla 10'uncu sırada yer alırken, lider Eyüpspor 30 puanda.
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