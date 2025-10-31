31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-052'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-155'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Göztepe evinde Gençlerbirliği'ne karşı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

calendar 31 Ekim 2025 15:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe evinde Gençlerbirliği'ne karşı
Süper Lig'de üst üste deplasmanlarda oynadığı Alanyaspor ve Galatasaray maçlarından puan alamayan Göztepe cumartesi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de Galatasaray maçında kırmızı kart gören stoper Bokele'nin yanı sıra sakatlıkları süren sağ bek Ogün ve defans Godoi maçta forma giyemeyecek.

Tedavisi sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ise görev verilmesi halinde şans bulabilecek. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 400, 5'inci ve 6'nci kategori 600, misafir tribünü 780 TL olarak satışa sunuldu.

Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu'nun görevden ayrılmasıyla dümene geçen teknik direktör Volkan Demirel de bu sezon ilk maçına çıkacak. Göztepe 16 puanla 7'nci sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 8 puan ve averajla düşme potasının bir basamak üzerinde.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
