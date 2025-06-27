Göztepe'den Szysz hamlesi

Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa Kupaları'na gözünü diken Göztepe, ileri uca yapacağı takviye için listesini güncelledi.



Özellikle Brezilya pazarında birçok yıldız adayını gündemine alan sarı-kırmızılıların son hedef Başakşehir'den ayrılan Patryk Szysz'e kanca attı.



Sezon bitimiyle birlikte İstanbul ekibinden ayrılan ve Türkiye macerasını sonlandıran Polonyalı oyuncu için yönetim devreye girdi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da oyuncu için olumlu rapor verdiği ve takıma faydalı olacağı yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.Göz-Göz, Başekşehir'deki son sezonunda forma şansı bulamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusuna, kendini yeniden İzmir'de kanıtlama fırsatı sunacak.