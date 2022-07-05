Göztepe'den bir imza, bir ayrılık!

Göztepe, İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir ekibi N'Diaye ile de yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den bir imza, bir ayrılık!
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05 Temmuz 2022 15:50
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısında forma giyen orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'ı profesyonel yaptı. Ayrıca İzmir ekibinde bir de yol ayrımı yaşandı.

İZZET MALAK ARTIK PROFESYONEL

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 9 yaş altı takımından itibaren altyapıda forma giyen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

N'DİAYE İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan, geçen sezon Hollanda'nın Dordrecht takımında kiralık olarak forma giyen Seydine N'Diaye'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

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