Göztepe'de Volkan Demirel sesleri

Rasmus Ankersen başkanlığındaki Göztepe, Turgay Altay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Volkan Demirel'e vermeye hazırlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Volkan Demirel sesleri
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12 Eylül 2022 11:42
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrılırken, sarı-kırmızılılar teknik adam arayışlarına hız verdi.

Altay'ın gidişinin ardından kolları sıvayan yönetim ilk olarak Fuat Çapa ve Hüseyin Eroğlu isimleri üzerinde durdu. Kurmayların, iki çalıştırıcının yanı sıra Volkan Demirel'i de listesine aldığı iddia edildi. Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran genç teknik adama teklif götürmeye hazırlanan Göztepe'nin hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözeceği bildirildi.

Önceliği Demirel'e vermeyi planlayan Rasmus Ankersen başkanlığındaki yönetimin Tamer Tuna'yı da alternatif isimler arasında düşündüğü öğrenildi.

HOCALIK KARİYERİNE KARAGÜMRÜK'TE BAŞLADI

Yıllarca Fenerbahçe kalesini koruyan ve sarı-lacivertli takımın kaptanlığını yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini Fatih Karagümrük'te yaşadı. Demirel, teknik direktör olarak Fatih Karagümrük'ün başında ilk kez Göztepe'ye karşı Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıktı. O maçı Karagümrük 1-0 kazandı. İstanbul ekibiyle 22 karşılaşmaya çıkan 40 yaşındaki teknik adam 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.

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