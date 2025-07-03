Göztepe'de transfer listesi genişliyor

Göztepe'de yeni sezon çalışmaları kapsamında geniş bir transfer listesi oluşturuldu.

calendar 03 Temmuz 2025 15:55 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 16:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de transfer listesi genişliyor
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Transferde sağ bek Arda Okan, stoper Godoi, golcüler Janderson ve Sabra ile sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe'de liste genişliyor. Fenerbahçe'nin sol beki Levent ve Başakşehir'in yollarını ayırdığı golcü Keny ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee FC'de forma giyen Meksikalı stoper Antonio Portales ile Bodrum FK'nın orta saha oyuncusu Musah Mohammed'i de gündemine aldı. Yeni sezonda geniş ve kaliteli bir kadroyla yola çıkmaya hazırlanan kurmayların Slovenya kampına kadar kadroyu oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

Asıl mevkii stoper olan Portales'in sağ bek ve orta alanda da görev yaptığı ifade edildi. Yönlü yapısıyla dikkat çeken 29 yaşındaki Meksikalıyı Fransa'dan Metz, Türkiye'den Kocaelispor ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un da takip ettiği ifade edildi. Bodrum FK forması giyen 23 yaşındaki Ganalı ön libero Musah Mohammed ile yapılan görüşmelerde sona yaklaştığı öğrenildi. Mohammed'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Göztepe'nin teklifine oldukça sıcak baktığı kaydedildi.

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